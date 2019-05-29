البرنسيسة بيسة الحلقة 23.. سكسكة تهرب من المستشفى وتحضر زفاف بيسة

بدأت الحلقة الـ 23 من مسلسل "البرنسيسة بيسة"، بزفاف "بيسة"، مي عزالدين، على "كاظم"، أمير المصري، وشعر الجميع بالدهشة عند دخول "بيسة"، إلى قاعة الحفل مع زفة شعبية.

ويدبر "مأمون"، محمد أنور، مكيدة للانتقام من زواج "بيسة" من "كاظم" رغم أنه يحبها، حيث ذهب إلى دار المسنين وطلب إخراج "سكسكة"، ولكن مدير الدار يرفض لأن كل أوراقها بتوقيع "مرعي" حجاج عبدالعظيم، ليسرق مأمون مفتاح حجرتها ويهربها من الدار ويذهب بها إلى الفرح وسط اندهاش الحضور بعد دخولها ورقصها على أغنية "مافيا"، وبعدها يصل أهالي الحارة إلى القاعة.

وتجسّد مي عزالدين، شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، يعيش في إيطاليا.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساءً على قناة الحياة، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مي عزالدين، بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، إيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، حسام داغر، سامي مغاوري، ضياء الميرغني.