مسلسل هوجان| الحلقة 23.. هوجان يترك العمل مع كمال اللباد

شهدت الحلقة الـ 23 من مسلسل "هوجان"، انهيار نور اللباد، بين يدي هوجان بعد اكتشافها فساد عمل والدها ما بين الآثار وجرائم القتل.

كما ترك، محمد إمام "هوجان"، العمل لدى رياض الخولي "كمال اللباد"، بعد أن عايره "اللباد" بأصله وكيف بدأ العمل معه، في إشارة إلى أنه لا يصلح زوجًا لابنته نور.

توجه محمد إمام، لرجل الأعمال العربي، الذي أنقذه "هوجان" من الموت على يد كمال اللباد، ليتعاون معه ضد "اللباد"، وهو الرجل الذي فتح له الباب للتعاون سويًا والوقوف فى مواجهة اللباد.

المسلسل من بطولة محمد عادل إمام، كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، ومشاركة عايدة رياض، و"أوس أوس"، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.