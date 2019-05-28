مسلسل هوجان في الحلقة 22.. "لطفي الحراق" يحبس شقيق نوجة

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل "هوجان"، قيام "نوجة"، أسماء أبو اليزيد، بافتعال المشاكل بين "لطفي الحراق" كريم محمود عبد العزيز، وزوجته الجديدة التى تزوجها عليها ليضايقها، وذلك بعدما علم بأن ابنه هو ابن "هوجان" محمد إمام، وأنه تزوج من نوجة وهى حامل فيه بعد طلاقها من محمد إمام.

كما قام "لطفى الحراق"، بحبس "كريم" شقيق نوجة، وذلك بسبب شكه فى أنه علم حقيقة الطفل، وأنه ابن هوجان وليس ابن لطفى الحراق، خوفا من فضح سره، خاصة أن الطفل كريم وهوجان على علاقة جيدة ببعضهما البعض.

المسلسل من بطولة محمد إمام كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، ومشاركتة عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.