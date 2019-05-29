وجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، تحية قلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري والمخابرات المصرية والليبية والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، بعد تسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي.

وأكد "حسب الله"، في بيان أصدره اليوم، أن تسلم مصر "عشماوي" يؤكد للعالم كله أن الإرهاب لن يهزم أبدا دولة في حجم ومكانة مصر بجيشها الباسل وقائدها الزعيم البطل السيسي قاهر الإرهاب والارهابيين.

وقال "حسب الله"، إن سقوط الإرهابي الخطير وبالصورة الاحترافية التي جاءت في الصور التي بثها الإعلام المصري للعالم كله يؤكد أن هناك احترافية ومهنية تدار بطريقة رفيعة المستوى تضمن النجاح الكامل لمن يخطط وينفذ، خاصة أن الإرهابي هشام عشماوي كان محميا بنظامي تميم بن حمد القطري ورجب طيب أردوغان التركي الإرهابيين، ليتأكد العالم ـن كل من يظن من قيادات الإرهاب من جماعة ال‘خوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة؛ أنهم يحتمون ويتغطون بتميم وأردوغان فهم عرايا أمام العالم.

ووجه تحية من القلب للدور المهم للمخابرات المصرية في هذا الملف، مؤكدا أن هؤلاء الرجال الأبطال لا يعرفون سوى لغة تحقيق النجاح في مثل هذه الملفات المهمة.

وطالب المجتمع الدولي أن يصحو من سباته ويأخذ برؤية الرئيس السيسي بالمواجهة الشاملة مع الإرهاب الذي أصبح يمثل خطرًا داهما على الأمن والسلم الدوليين، وأن تكون هذه المواجهة من خلال تجفيف منابع تمويل وتسليح الإرهاب والإرهابيين؛ من خلال تقديم الأنظمة والدول التي تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابين على أراضيها إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حتى يكونوا عبرة لمن يفكر في مثل هذا الأسلوب الذي أصبح يمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين.