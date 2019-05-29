تختتم اليوم، فعاليات اللقاء الثالث للجنة العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكنيسة الروسية الأرثوذكسية، الذي تحتضنه القاهرة، وانطلق أمس لمدة يومين.

وبدأ اللقاء بالصلاة، ثم ترحيب الأنبا سرابيون مطران لوس أنچلوس للأقباط الأرثوذكس، بالوفد الروسي.

وتضمن جدول أعمال اللقاء، مناقشة موضوعات "تبادل الزيارات بين الجانبين القبطي والروسي، وتبادل البعثات الطلابية، وعقد الكورسات الصيفية، ورعاية المهاجرين الأقباط في روسيا والروسيين في مصر، وخدمة الدياكونية والشباب، ودعوة البطريرك كيرل لزيارة لمصر، وتبادل الخبرات الإعلامية بين الكنيستين".

ومثل الكنيسة القبطية في لجنة العلاقات القبطية الروسية: "الأنبا سرابيون مطران لوس أنچلوس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا كيرلس الأسقف العام لإيبارشية لوس أنچلوس، والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، وإسحق عجبان، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات".