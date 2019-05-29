أعلنت الصفحة الرسمية لمبادرة "مصر تعمل" التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن حاجة شركة نوتلفتس للمنتجات الصحية لشغل الوظائف التالية:
1- مشرفين إنتاج
وتتمثل الشروط والمميزات الوظيفية في الآتي
- يفضل خريج جامعة عمالية
- 3 سنوات خبرة في الإشراف في نفس مجال التصنيع
- ذكور فقط
- حد أقصى للسن 28 سنة
- المرتب: 4000 جنيه
- تأمينات
2- عمال إنتاج
وتتمثل الشروط والمميزات الوظيفية في الآتي
- أي مؤهل
- ذكور وإناث
- حد أقصى للسن 25 سنة
- المرتب: من 1800 إلى 2500 جنيه
- يوجد سكن ووجبة
- تأمينات
للتقدم لأي وظيفة، يجب ملء الاستمارة من هنــــــــــا.