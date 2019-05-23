أعلن البنك التجاري الدولي"CIB"، عبر موقعه الرسمي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:
E-Commerce Sales Representative – Outsource
Direct Sales Agent - Outsource
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم للوظيفة الأولى من هنــــــــــا، والثانية من هنــــا.
Teller
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- درجة البكالوريوس في التجارة، إدارة الأعمال أو ما يعادلها من المحاسبة.
- خبرة لا تقل عن سنتين.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.
Personal Banker
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:
- درجة البكالوريوس في التجارة، إدارة الأعمال أو ما يعادلها من المحاسبة.
- خبرة لا تقل عن سنتين.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.
Corporate Banking Specialist
وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي
- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنتين في العمليات المصرفية.
- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.