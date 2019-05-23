أعلن البنك التجاري الدولي"CIB"، عبر موقعه الرسمي عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:

E-Commerce Sales Representative – Outsource

Direct Sales Agent - Outsource

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المجال ذي صلة.

- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم للوظيفة الأولى من هنــــــــــا، والثانية من هنــــا.

Teller

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- درجة البكالوريوس في التجارة، إدارة الأعمال أو ما يعادلها من المحاسبة.

- خبرة لا تقل عن سنتين.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.

Personal Banker

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- درجة البكالوريوس في التجارة، إدارة الأعمال أو ما يعادلها من المحاسبة.

- خبرة لا تقل عن سنتين.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.

Corporate Banking Specialist

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن سنتين في العمليات المصرفية.

- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.

ويمكن الاطلاع على مهام الوظيفة والتقديم من هنــــــــــا.