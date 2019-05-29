مصرع عامل بحادث تصادم جرار زراعي ودراجة بخارية بسوهاج

لقى عامل مصرعه، في تصادم بين جرار زراعي ودراجة بخارية بطريق الشيخ مرزوق بمركز البلينا بجنوب سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بأنه أثناء سير جرار زراعي بدون لوحات معدنية قيادة "منصور. م. ر" 29 عاما عامل، ويقيم بناحية الشيخ مرزوق، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قيادة "أكرم. ع. ا" 27 عاما عامل، ويقيم بناحية الحرجة بالقرآن.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال قائد الجرار نفى الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.