روحاني: العقوبات الأمريكية استهدفت الشعب الإيراني وليس النظام

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن صمود إيران جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يصدر تصريحات متناقضة ومختلفة حتى الأن.

وأضاف أن طريق المفاوضات مع الولايات المتحدة سالكا ومفتوح في حال التزمت بتعهداتها في الاتفاق النووي، ورفع جميع العقوبات عن طهران، خاصة أن العقوبات الأمريكية استهدفت الشعب الإيراني لا النظام، وشعبنا عانى كثيرا خلال شهر رمضان، وذلك حسبما أفادت"روسيا اليوم".

وتصاعد التوتر في الخليج بعد تعرض سفن تجارية لأعمال تخريبية، إذ أعلنت الإمارات في بيان تعرّض 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات لـ"عمليات تخريبية" في مياهها، قبالة سواحل إيران في شرق الفجيرة، دون تحديد المنفذين، بينما أعلنت السعودية تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين لـ"هجوم تخريبي" قبالة السواحل الإماراتية.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى "القيام بمسؤولياته" لمنع "أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية" وقالت في بيان:"هذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية".

وأدانت مصر وعدة دول عربية حادث استهداف السفن التجارية، وأكدت وقوفها إلى جانب الإمارات في مواجهة التحديات والصعاب، كما أدانت كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي.

واجتمع البرلمان الإيراني لمناقشة حادث استهداف سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات قبالة سواحلها، واتهم إسرائيل بالوقوف وراء استهداف السفن التجارية قبالة شواطئ الإمارات داخل الخليج العربي.

.