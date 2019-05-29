شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وقوات الأمن المركزي، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حملة أمنية مكبرة، استهدفت عدد من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق واسع متخذين من قرية أبوالغيط مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية النشطة في ذلك المجال واستهداف أوكارهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 من العناصر الإجرامية الخطرة، لإتجارهم في المواد المخدرة، وبحوزتهم 182 طربة من مخدر الحشيش وزنت 28.500 كيلو جرام، خزينتين أسلحة نارية، 18 طلقة نارية، سلاح أبيض، مبالغ مالية، و7 هواتف محمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.