أعلن الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، توقعاته بشأن حالة الطقس من اليوم الأربعاء وحتى أول أيام العيد.

وأوضح "سعودي"، أنَّه خلال هذه الفترة من التنبؤ؛ الطقس المتوقع مستقر تمامًا لا توجد أي ظواهر جوية حرجة مؤثرة.

إلا أنَّه من المنتظر حدوث ارتفاع في درجات الحرارة من 2 إلى 4 درجات على شمال البلاد، ليسود طقس ربيعي معتدل على السواحل الشمالية للبلاد ما بين الحار وشديد الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويستمر شديد الحرارة على وسط وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار يكون لطيف ليلًا على كل الأنحاء، مع احتمال ظهور الشبورة المائية الخفيفة على الطرق في الصباح الباكر والشوائب العالقه نهارًا.

متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة

السواحل الشمالية من 30 إلى 32 درجة.

القاهرة والوجه البحري من 37 إلى 39 درجة.

شمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة.

جنوب الصعيد من 43 إلى 44 درجة.

شمال سيناء من 29 إلى 31 درجة.

جنوب سيناء من 38 إلى 40 درجة.

وأضاف "سعودي"، أنَّه تأتي المدن والمحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط من أفضل المدن السياحية خلال هذا التوقيت وخلال أيام عيد الفطر المبارك، وعمومًا خلال فصل الصيف، وهذا لا يمنع السفر لشرم الشيخ والغردقة والعين السخنة وباقي المحافظات.

كما أكّد "سعودي" أنَّه لا توجد فرص لسقوط الأمطار أو نشاط الرياح أو حدوث موجة شديدة الحرارة خلال هذه الفترة من التنبؤ مثل الموجه السابقة.