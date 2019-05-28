توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الانحاء نهارًا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة، فالعظمى هي 38 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 28 والصغرى 18، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 25، وقنا العظمى 43 والصغرى 25، وأسوان العظمى 44 والصغرى 31.