"الأرصاد": طقس الغد شديد الحرارة على القاهرة.. العظمى 39 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون خفيفًا إلى معتدلًا وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 39

شبين الكوم 21 38

طنطا 20 38

دمنهور 20 35

الإسكندرية 21 29

مطروح 19 28

بورسعيد 22 28

دمياط 21 28

الزقازيق 19 38

الإسماعيلية 20 38

السويس 21 38

العريش 19 31

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 25 37

مرسى علم 26 37

الفيوم 23 39

بنى سويف 23 39

المنيا 22 40

أسيوط 23 41

سوهاج 24 42

قنا 26 43

الأقصر 27 44

أسوان 30 45

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 32 44

المدينة 31 42

الرياض 27 43

المنامة 32 39

أبوظبي 29 41

الدوحة 30 42

الكويت 29 46

القدس 20 33

غزة 21 29

بغداد 24 43

مسقط 30 42

صنعاء 16 27

تونس 14 24

الجزائر 14 20

الرباط 18 34