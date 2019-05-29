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المخابرات المصرية تتسلم الإرهابي هشام عشماوي

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ألمانيا تدعم «الإصلاح الاقتصادي» في مصر بـ225 مليون يورو

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