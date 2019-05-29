وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، رسائل إلى رؤساء وملوك وأمراء الدول الإسلامية عشية انطلاق قمة مكة الرابعة عشرة، داعيا إياهم لتحرك فاعل وعاجل لحماية القدس.

وقال "هنية" إن قمة مكة تعقد في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخاطر وتحدّيات كبيرة، تهدّد حاضرها ومستقبلها ووجودها، في الوقت الذي يتصاعد فيه الإرهاب الإسرائيلي ضد الأرض والشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد انحياز الإدارة الأمريكية للاحتلال بشكل سافر، ووقوفها إلى أجنداته الإجرامية، وتبنّيها لمواقف حكومته المتطرفة، مشيرا إلى أن الفريق الأمريكي يقوم بأدوار مشبوهة، لتسويق مشاريع وحلول سياسية أو اقتصادية تستهدف في جوهرها تصفية القضية الفلسطينية، وتضرب عمق حقوق الشعب الفلسطيني، داعيا لضرورة تحرّك إسلامي فاعل وعاجل يحمي مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ويواجه سياسة الاحتلال الإجرامية والعنصرية ضدّها، ويضع حدا لمخططات التهويد والتقسيم والتهجير والإبعاد.

وطالب "هنية" بأن يشكل إعلان مكة موقفا إسلاميا موحدا، في بناء خارطة طريق نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه والعودة إليها.

وتنطلق في مكة المكرمة غدا ثلاث قمم إسلامية عادية، بمشاركة ملوك ورؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، البالغ عددها 57 دولة، باستثناء سوريا المعلقة عضويتها.