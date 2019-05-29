نشر الجيش الوطني الليبي، شريط فيديو يظهر ضباطا أتراك يدربون ميليشيات طرابلس على كيفية استخدام الآليات التي وصلت من تركيا عبر ميناء طرابلس.

وأشار الجيش الليبي، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم، إلى أن الشريط المصور تم العثور عليه في هاتف أحد عناصر الميليشيات المقبوض عليهم خلال معارك طرابلس.

وأوضح أن عددا من ضباط الجيش التركي وصلوا لتكوين غرفة عمليات عسكرية لتدريب المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا عبر تركيا على المدرعات والأسلحة المهربة من أنقرة.

من جهتهم، قال مراقبون إن تورط تركيا بشكل أكبر في معركة طرابلس يحيل إلى شيء واحد، وهو أن أنقرة تدرك أن سيطرة الجيش الليبي على طرابلس ودحر الميليشيات الإرهابية تعني انهيار مشروعها في ليبيا، وربما في المنطقة بالكامل.

وكشف الجيش الليبي، أكثر من مرة، عن ضبط سفن تركية نقلت أطنانا من الأسلحة والذخائر للتنظيمات الإرهابية في البلاد.