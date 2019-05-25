عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، تقريرًا مصورًا يرصد تقدم الجيش الليبي في عدة مناطق جنوب وشرقي العاصمة طرابلس، حيث تقدمت القوات المسلحة الليبية، خلال 72 ساعة الأخيرة، في عدة مناطق جنوب وشرقي العاصمة طرابلس، وكذلك سيطرتهم على منطقة الأحياء البرية بالكامل.

وأظهر التقرير، استطاعة قوات الجيش الليبي تدمير 16 آلية للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس باستخدام الأسلحة الذكية للقوات البرية، وعددا كبيرا دمر بقوة سلاح الجو وغنم 3 آليات وخسائر بالجملة في صفوف المليشيات المسلحة، خلال 72 ساعة الأخيرة.

وأوضح أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية مكثفة على معسكرات تابعة للميليشيات المسلحة في منطقة خلة الفرجان بضواحي العاصمة طرابلس، ومن المتوقع أن يتواصل القصف.

كان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن 4 أبريل الماضي، عن إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ"الإرهاب" في العاصمة طرابلس، التي تتواجد فيها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، الذي أعلن "حالة النفير" لمواجهة هذه التحركات.