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المخابرات المصرية تتسلم الإرهابي هشام عشماوي

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"المركزي للمحاسبات": "نايل سات" تخسر 12.542 مليون دولار خلال 3 أشهر

"المركزي للمحاسبات": "نايل سات" تخسر 12.542 مليون دولار خلال 3 أشهر

محافظ أسوان مسؤولي الزراعة بتسهيل الإجراءات لاستكمال استلام القمح

محافظ أسوان مسؤولي الزراعة بتسهيل الإجراءات لاستكمال استلام القمح

مواني البحر الأحمر تشهد تداول ​392 ​شاحنة بضائع و307 سيارات

مواني البحر الأحمر تشهد تداول ​392 ​شاحنة بضائع و307 سيارات

محاضر بمركز سقارة: نعتمد على التدريب العملي وليس المحاضرات فقط

محاضر بمركز سقارة: نعتمد على التدريب العملي وليس المحاضرات فقط

السعيد: جامعة بنها تسعى للعب دور في التحول الرقمي بنواحي الحياة

السعيد: جامعة بنها تسعى للعب دور في التحول الرقمي بنواحي الحياة

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"الأرصاد": طقس الغد شديد الحرارة على القاهرة.. العظمى 39 درجة

تعرّف على أسعار كعك العيد في 10 محلات حلويات

تعرّف على أسعار كعك العيد في 10 محلات حلويات

حفل إفطار لـ400 من الصم والبكم: «من غيرك مش هتكمل»

حفل إفطار لـ400 من الصم والبكم: «من غيرك مش هتكمل»

طبلية وقعدة عربى وعروض تنورة.. سبحان مغير «عربية الفول»

طبلية وقعدة عربى وعروض تنورة.. سبحان مغير «عربية الفول»

حكاية.. «والد ألفت».. فاروق فلوكس: لن أعتزل الفن «طول ما أنا عايش» وأشعر بالغيرة لغيابى عن «ماراثون دراما رمضان»

حكاية.. «والد ألفت».. فاروق فلوكس: لن أعتزل الفن «طول ما أنا عايش» وأشعر بالغيرة لغيابى عن «ماراثون دراما رمضان»

اللهم إني صائم.. «حلوان»: الباعة يحاصرون رواد المترو بـ«اللى يصلى عَ النبى يكسب».. وملابس العيد تملأ الأرصفة

اللهم إني صائم.. «حلوان»: الباعة يحاصرون رواد المترو بـ«اللى يصلى عَ النبى يكسب».. وملابس العيد تملأ الأرصفة

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