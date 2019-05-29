"الأورمان" توزع 600 كرتونة مواد غذائية في سوهاج

أعلنت جمعية الأورمان توزيع 600 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة سوهاج، بالتعاون مع بنك القاهرة؛ لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم.

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، إن التوزيع جرى في قرية العزبة والعرب مركز أخميم، وقرى الحريدية وبناويط وبني هلال والنزلة مركز المراغة، وقرى الواقات والسكساكة مركز طما في محافظة سوهاج.

وأكد أن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع كل المؤسسات الاقتصادية المصرية العريقة لخدمة فئات غير القادرين في ربوع مصر المترامية، موضحا أن التعاون مع بنك القاهرة وقياداته يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر.