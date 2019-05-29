افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتورة جيهان عبد الغفار، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة والمنسق العام لمشروع "برايم"، اليوم، منفذ بيع المنتجات الغذائية، ضمن مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري.

جاء ذلك بحضور العميد وليد البيلي، السكرتير العام المساعد، والمهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة بقنا، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ قنا أن المنفذ تشارك به 22 جمعية زراعية ومجتمع مدني، لعرض منتجاتها المختلفة التي تتميز بالجودة العالية والأسعار المناسبة، مشيرا إلى أن مشروع "برايم" يهدف إلى دعم صغار المزارعين في الريف عن طريق تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة والمساهمة في خفض معدلات الفقر بمناطق عمل المشروع من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب في النشاط الزراعي والصناعات القائمة عليه.

وأضاف الهجان أنه سوف يتم التوسع في إقامة العديد من تلك المنافذ بمراكز المحافظة ومنها قوص ونجع حمادي.

وأوضحت رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، أن مشروع "برايم" يتم تنفيذه بمحافظات "كفر الشيخ، البحيرة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا"، ويبلغ عدد المستفيدين منه حوالي 50 ألف أسرة ريفية وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 108.22 مليون دولار.

ومن ناحية أخرى، تفقد المحافظ ومرافقوه مشروعات الأمن الغذائي بمدينة قنا التي تهدف إلى توفير المنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة والمجمع الصناعي للمرأة، الذي تم إنشاؤه بالتعاون بين محافظة قنا والمبادرة المصرية المتكاملة "النداء"، والذي يضم ورشة لإنتاج الكليم وأخرى للنحاس ومصنعا للملابس الجاهزة، والتي ساهمت في توفير 240 فرصة عمل للفتيات بقنا، كما تفقدوا أعمال التجهيزات المرحلة الثانية والثالثة بمصنع الملابس الجاهزة والتي ستوفر حوالي 1000 فرصة عمل.

كما شملت الجولة معرض الاسر المنتجة والتكوين المهني "ديارنا" بقنا والذي يضم منتجات الجمعيات الأهلية "الأثاث، المشغولات اليدوية، الخزف والفخار، الفركة".