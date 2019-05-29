مصرع فني تكييف سقط من الدور الرابع خلال عمله بـ"طب أسنان أسيوط"

لقي فني تركيب تكييفات تابع لإحدى الشركات الخاصة مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع، أثناء محاولته تركيب جهاز تكييف بكلية طب الأسنان في جامعة أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من العميد حاتم الخشت مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من الأمن الإداري بجامعة أسيوط بسقوط فنى تكييف من الدور الرابع في أثناء تركيب تكييف بكلية طب الأسنان بالجامعة وتوفي في الحال.

وعلى الفور انتقل فريق ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين مصرع إسلام علي عرب، فني تركيب تكييف تابع لإحدى الشركات الخاصة ومقيم دئرة قسم ثان أسيوط.

وأشارت التحريات إلى أنه حال قيام المتوفى بتركيب تكييف في الطابق الرابع بكلية طب الأسنان اختل توازنه وانزلقت قدماه فسقط وتوفي في الحال، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.