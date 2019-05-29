التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، مخدوم شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، حيث بحث الوزيران مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالإشادة بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان، وأبرزها عقد الجولة الثامنة للمشاورات السياسية بين البلدين في ديسمبر 2018، مؤكدا حرص مصر على دفع التعاون الثنائي فى كافة المجالات، وخاصةً فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، الذي لا يزال غير متناسب مع مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين.

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين استعرضا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأمن الخليج والوضع في ليبيا وأفغانستان وسبل تحقيق الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

من جانبه، أكد وزير خارجية باكستان، الأهمية التي توليها بلاده للعلاقات التاريخية بين البلدين، واهتمام إسلام أباد بتفعيل التعاون مع القاهرة فى كافة المجالات، معربا عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن، ومؤكدا على حرص بلاده على استمرار التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.