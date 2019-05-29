سخر الفنان رامز جلال، من الفنان أحمد رزق، ضحية برنامجه "رامز في الشلال"، الذي يُعرض على قناة "إم بي سي مصر"، بسبب وزنه الزائد، قائلًا: "ده الامتداد الطبيعي لعلاء ولي الدين".

ووصف طريقة تحرك أحمد رزق بأنه مثل البطريق، مضيفًا: "فصيلة الدم معندهوش دم أصلا، ده عامل زي العوامة البطة".

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا ما يُزيد من فزعه وخوفه.