اعتدى الفنان أحمد رزق، بالضرب على الفنان رامز جلال، خلال مقلب "رامز في الشلال"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، عقب كشف المقلب.

وواجه رزق، مقلب "الشلال" بالسباب والاعتداء على رامز، حتى وصل إلى مقلب "الغوريلا"، وعقب كشف رامز عن شخصيته الحقيقية، قال أحمد رزق: "اتفو عليك والله".

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا ما يُزيد من فزعه وخوفه.