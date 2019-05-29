محافظ أسيوط ينعى مدير الأمن.. وجنازة عسكرية غدا

نعى اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط؛ "ببالغ الحزن والأسى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، والذي توفي، منذ قليل، إثر حادث مروري أثناء تفقده الاكمنة المرورية بطريق القوصية- أسيوط؛ داعياً الله ـ عز وجل ـ أن يتغمده بالرحمة والمغفرة متمنياً لأسرته الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية وجميع المصابين فى الحادث.

وأعلن محافظ اسيوط عن تنظيم جنازة عسكرية للفقيد غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحا أمام مسجد عمر مكرم بمدينة أسيوط بمشاركة أسرة الفقيد الراحل وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، مشيرا إلى إعلان حالة الحداد بالمحافظة وإلغاء كافة الفعاليات والاحتفالات، قائلا "نحتسبه عند الله من الشهداء لأنه توفي أثناء أدائه واجبه الوطني في تفقد بعض الأكمنة المرورية".

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد تعرض مدير أمن أسيوط، ومدير المباحث الجنائية لحادث مروري أثناء تفقده بعض الأكمنة الأمنية بطريق القوصية أسيوط، ما أدى إلى انقلاب سيارتهما والتى ترتب عليها وفاة مدير الأمن وإصابة مدير المباحث الجنائية وبعض الضباط المرافقين لهما وتم على الفور نقلهم الى مستشفى أسيوط الجامعى لتوقيع الكشف الطبى على المصابين واجراء الاسعافات اللازمة.