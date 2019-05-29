إصابة مدير أمن أسيوط ورئيس المباحث الجنائية إثر انقلاب سيارتهما

أصيب اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، واللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية في حادث انقلاب سيارتهما أثناء ترأسهم حملة تأمينية على الطريق الصحراوي الغربي، بعد تمركز القوصية أثناء مرورهم، على الخدمات.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا بتعرض سيارة تقل اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن، يرافقه اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، لحادث انقلاب، وذلك أثناء تفقده للخدمات والتمركزات الأمنية على الخط الصحراوى الغربي، وتم التحرك لمكان الحادث للوقوف على الحالة الصحية، وما أسفر عنه الحادث، وجار نقلهم ال مستشفى أسيوط الجامعي.