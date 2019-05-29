أحمد رزق لـ"رامز جلال" بعد كشف المقلب: "أقسم بالله قلة أدب وسفالة"

عاتب الفنان أحمد رزق، الفنان رامز جلال، بعد كشف مقلب "رامز في الشلال"، والذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، حيث قال: "نفسي اعرف إيه المتعة بالنسبة لك في اللي أنت بتعمله فيا أنا والناس".

وأضاف رزق: "أقسم بالله يا رامز اللي أنت بتعمله ده قلة أدب وسفالة، يا ريتك تكون ربع أخوك الفنان ياسر جلال"، ساخرًا منه: "هو أنت خريج معهد قسم مقالب، بس والله حظك إني عامل دايت من 3 أسابيع ومش هكمله".

فيما سخر رامز جلال، من أحمد رزق خلال مقلب "الشلال": "كنت في الميه عامل زي رانيا علواني". وتعد رانيا علواني أول سباحة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميداليتين ذهبيتين في السباحة، كما أنها عضوة مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا ما يُزيد من فزعه وخوفه.