تسلمت مصر أمس، الإرهابي هشام عشماوي، من الجيش الوطني الليبي، حيث كانت القوات المسلحة الليبية ألقت القبض على عشماوي، في 8 أكتوبر من العام الماضي، خلال عملية أمنية لها بمدينة درنة الليبية.

وأثناء تسلم المخابرات المصرية الإرهابي هشام عشماوي، ظهر وهو مرتدي سماعة للأذن في الطائرة العسكرية التي كانت تطير به إلى القاهرة.

العميد سمير راغب الخبير العسكري، قال إن أغلب المتهمين الخطرين يتم معهم هذا الأسلوب وهو وضع غمامات على العين وسماعات على الأذنين، موضحا أن هناك عدة أسباب أمنية ونفسية وراء وضع القيادات الأمنية هذه السماعات.

وأضاف راغب لـ"الوطن"، أن مدة السفر من دولة لدولة أخرى تستغرق عدة ساعات، وبالتأكيد ستدور أحاديث بين الضباط والجنود، لذلك تهدف هذه السماعات إلى منعه من سماع هذه الحوارات بين الضباط والجنود.

وأكد الخبير العسكري أن هناك عددا من الإرهابيين مدربون جيدا فيمكنه مهاجمه الآخرين عن طريق سماع أماكنهم، وبالتالي هذه السماعات تعد ترتبيا أمنيا بالتقليل من نسبة حدوث اشتباكات أثناء عملية التسلم.

وتابع أن هناك هدفا نفسيا من وراء هذه السماعات، وهو عزل المتهم نفسيا عن العالم الخارجي، ليبقى في الحالة النفسية التي تم القبض عليه بها، وذلك بإيقاف المستقبلات والمؤثرات الخارجية من رؤية أو سمع.