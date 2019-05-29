أكد قائد محور عين زارة جنوب طرابلس بالجيش الليبي اللواء فوزي المنصوري، أن قوات الجيش كبَّدت القوات التابعة للوفاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في محاور القتال جنوب طرابلس.

وقال "المنصوري"، في تصريحات، إن هناك انقسامات كبيرة في أوساط الميليشيات واتهامات لبعضهم البعض من استيلاء مجموعات معينة على السلاح والذخائر، مقللاً من أهمية تزويد تركيا لمجموعات الوفاق بالسلاح، وفق ما نقل موقع "المرصد" الليبي.

ولفت إلى أنه لن يحدث أي فرق لأن تركيا ليس بإمكانها إعطاء القلوب الصادقة والمحبة للوطن ولن تستطيع منح هذه الميليشيات عزائم الرجال، مشيرا إلى أن مقتل بن دردف ليس بالغريب لأن من يقاتلون الجيش هم خليط من التنظيمات الإرهابية التي سبق لها وضع علم القاعدة وداعش في محور السواني.

كما شدد "المنصوري" على أن القيادة العامة للجيش وضعت خطة لحماية المدنيين قبل عملية التحرك لتحرير العاصمة.