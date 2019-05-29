عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر اجتماعاً لجمعيتها العمومية العامة، لاستعراض خطة العام المالى القادم، وعرض أبرز ما حققته شركات الكهرباء التابعة لـ«القابضة» خلال العام المالى الحالى. وناقش الاجتماع أبرز الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل لتحسين كفاءة الشبكة القومية، وتقليل نسبة الفقد لاستيعاب القدرات المضافة من محطات الكهرباء الجديدة، فضلاً عن استكمال تنفيذ خطة تحديث شبكة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، إضافة للاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً.

"دسوقى": استمرار إجراءات مراجعة كفاءة محطات التوليد القائمة.. وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها

واستعرض المهندس جابر دسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريراً أكد فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى القادم، وفى مقدمتها إضافة قدرات للشبكة القومية بنحو 1950 ميجاوات، لترتفع معها القدرات الاسمية إلى 60067 ميجاوات بنسبة تطور 2.6% عن العام المالى الحالى، وزيادة الطاقة المولدة إلى 195.8 مليار ك.و.س، وانخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 185.5 جرام/ (ك.و.س) بنسبة تحسُّن 2.9%.

وأكد «دسوقى» أنه سيتم الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها، واستكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، واستمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

وقال رئيس الشركة القابضة، إن «خطة الشركة تستهدف ضخ استثمارات بنحو 53 مليار جنيه، منها نحو 12 مليار جنيه تخص مشروعات الفحم بمنطقة الحمراوين، مع الأخذ فى الاعتبار زيادة عدد المشتركين إلى 37.9 مليون مشترك بنسبة تطور 4.1%».