قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن تحرير سعر صرف الدولار كان له تأثير على سعر الكهرباء، مشيرًا إلى أنه وفقا للزيادات الجديدة من كان يستهلك 50 كيلو وات في الشهر الواحد كان يدفع 12 جنيها، بعد الزيادة سيدفع 16 جنيه والزيادة لن تتعدى 4 جنيهات.

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المواطن إذا كان يحصل على 100 كيلو وات في الشهر كان يدفع 28 جنيها ستزيد الفاتورة 9 جنيهات فقط، وإن كان يحصل على 200 كان يدفع 78 جنيها الزيادة ستكون 28 جنيها فقط.

وأوضح، أن الزيادة ليست كبيرة لمن يستهلك بشكل بسيط، متابعًا: "لو مكناش زودنا الأسعار على الإطلاق مقدار العجز كان هيزيد واللي يصل إلى 33.5 مليار جنيه في السنة، وفي استثمارات كبيرة بنحطها لتحسين الخدمة".