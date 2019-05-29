بعد ارتفاع أسعار الليمون البلدى وانخفاض الإقبال عليه، انتشر فى الأسواق الشعبية نوع من الليمون أطلق عليه الباعة اسم «الإيطالى» كبديل أوفر وأرخص، وهو نوع معروف علمياً باسم «أضاليا»، وأسعاره لا تزيد على 15 جنيهاً.

إلى جوار لافتة «ليمون إيطالى فاخر»، جلست «أم عصام» فى سوق بشارع سليمان جوهر بالدقى، ترد على أسئلة زبائنها «إيه الليمون ده؟»، موضحة لهم أنه اقتصادى بـ15 جنيهاً ودون بذر ويوفر فى الميزانية لحين انخفاض سعر الليمون البلدى: «أنا والله باستخدمه، باحط منه على السلطة وزباين كتير بياخدوه منى وبيشكروا فيه». أكثر زبائن الليمون الإيطالى بحسب قولها: «أصحاب القهاوى ومحلات العصائر، هما أكتر ناس بيشتروا منه وبكميات كبيرة، عشان تقيل ومن غير بذر».

تجيد «سيدة»، بائعة الخضار، الترويج لليمون الإيطالى: «باقول للناس حلو وكبير وكله ميه، فيه ناس بتشترى نص كيلو تجرب وناس عارفينه بيشتروا بـ10 كيلو»، مشيرة إلى أن زبائنها العرب أكثر إقبالاً على شرائه من المصريين. وعلى الرغم من تأكيد محمد رمضان، بائع خضراوات فى سوق إمبابة، بأن الليمون البلدى أفضل، فإنه يعرض الإيطالى لارتفاع الإقبال عليه: «مين هيشترى البلدى دلوقتى، الناس عايزة تمشى حالها.. وفى الآخر كله ليمون».

أستاذ بـ"القومى للبحوث": نوعه مصرى والباعة يعتقدون أنه إيطالى

«مايفرقش عن الليمون العادى، وده نوع من أنواع الليمون المصرى بس حجمه أكبر وله نفس مذاق وجودة الليمون العادى»، بحسب الدكتور سامى أبورية، أستاذ الفاكهة بمركز البحوث القومى، مؤكداً أن التجار والباعة يعتقدون أنه مستورد من إيطاليا، لكنه فى الحقيقة مصرى 100%، ويصدر إلى الخارج.