أحداث ساخنة شهدتها الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، والذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، حيث استطاع الفنان أحمد السقا والذي يُجسد شخصية "عيسي"، بتسديد ديون الفنان محمد أبو داوود، وإخراجه من السجن، من أجل ابنته "فرح"، التي تُجسد شخصيتها الفنانة مي عمر.

كما اتفق عيسى، مع الفنان أحمد زاهر، والذي يقدم دور محامٍ يُدعى "جمال لبه"، على تهريب شقيقه الفنان كريم عفيفي، والذي يُجسد شخصية "حمزة"، من السجن، بعد حكم المحكمة في الحلقة السابقة بإعدامه لقتل شقيقته الفنانة ريم عيسى، والتي كانت تُجسد شخصية "قمر"، وبالفعل نجح في تهريبه وتسليمه لـ"عيسى" وحصل على أمواله.

بدأت على الفور قوات الشرطة بالبحث عن "حمزة" بعد هروبه من السجن، وقاموا بمداهمة منزل "عيسى" بحثًا عن حمزة، ولكنه لم يكن بداخله، فتبدأ بعد ذلك قوات الأمن بمراقبة خطوات عيسى، وشقيقه "صديق"، والذي يُجسد شخصيته الفنان إدوارد.

وانتهت الحلقة باكتشاف قوات الشرطة منزل باسم "صديق" وتُقرر مداهمته.