الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمس، وهي فرض على المسلم، وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة".

وتنشر "الوطن" خدمة مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس 30 مايو الجاري، بحسب موقع الهيئة المصرية العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة بورسعيد

أذان الفجر 3:02

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 3:27

أذان المغرب 6:49

أذان العشاء 8:23

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر 3:12

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 3:29

أذان المغرب 6:50

أذان العشاء 8:22

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 3:12

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 3:37

أذان المغرب 6:58

أذان العشاء 8:31

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر 3:09

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 3:32

أذان المغرب 6:53

أذان العشاء 8:26

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

أذان الفجر 3:22

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 3:12

أذان المغرب 6:35

أذان العشاء 8:01