محافظ الوادي الجديد: توريد 214 ألف طن قمح للصوامع والمطاحن حتى الآن

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم، أن إجمالي ما جرى توريده من محصول القمح حتى الآن بلغ 213851 طنا، وذلك من بداية موسم الحصاد حتى اليوم.

وأضاف الزملوط، أن ما جرى توريده بصوامع وشون المحافظة بلغ 29806 أطنان بزيادة 601 طن عن العام الماضي، حيث بلغ ما جري توريده العام الماضي 29205 أطنان.

وأوضح أن إجمالي ما وُرد خارج المحافظة حتى الآن بلغ 184045 طنا بزيادة 5178 طنا عن العام الماضي، الذي شهد توريد 178867.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام على مستوى المحافظة بلغ 206510 أفدنة، كما يُعد القمح أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة التي تنتجها المحافظة.