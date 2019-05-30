شكري يبحث مع وزير خارجية المالديف تعزيز التعاون الاقتصادي

على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية، عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاءً مع وزير خارجية المالديف السيد عبد الله شهيد، 29 مايو الجاري، حيث تناول اللقاء فرص التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزير شكري جدّد التهنئة لوزير خارجية المالديف بمناسبة توليه منصبه، معرباً عن تقدير مصر لعلاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين مصر والمالديف في المجالات المختلفة.

وأردف حافظ، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على حرص القاهرة على بذل كل الجهود من أجل تعزيز التعاون الثنائي مع المالديف، مرحباً باستقبال مسؤولي وزارة الخارجية المالديفية لعقد جولة من المشاورات السياسية بين البلدين في أقرب فرصة.

كما تطرق اللقاء إلى سبل دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمالديف بما يرقى لتطلعات البلدين، حيث أعرب وزير خارجية المالديف عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته، منوهاً بأن الوزيرين أعربا عن تطلعهما لأن تسفر الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي عن نتائج مثمرة؛ واتفقا على مواصلة التنسيق داخل المنظمات الإقليمية والدولية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.