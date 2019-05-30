التقى سامح شكري، وزير الخارجية، بنظيره السنغالي أمادو با، أمس الأربعاء، على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري استهل اللقاء بالإعراب عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربطها بالسنغال في أبعادها المختلفة، لا سيما السياسية والثقافية والدينية، مشيراً إلى توافق الرؤى ومواقف البلدين إزاء مجمل القضايا الدولية والإقليمية، خاصةً فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح القارة الأفريقية والدول الإسلامية، مؤكدا أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في إطار منظمة التعاون الإسلامي، كون السنغال أحد أهم الدول الإسلامية في أفريقيا.

وأضاف "حافظ"، أن شكري أعرب عن تقدير مصر لنتائج الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي إلى داكار، أبريل 2019، مشيرا إلى حرص مصر على تفعيل نتائجها، بما فيها عقد اللجنة المشتركة المصرية السنغالية في الفترة المُقبلة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن استكمال إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية هو أحد أهداف الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، بالنظر إلى أن تحرير التجارة بين الدول الأفريقية هو أحد أهداف أجندة 2063 التنموية القارية لتعزيز التجارة البينية الأفريقية والتكامُل الاقتصادي.

كما أكد أهمية تعزيز التعاون مع الأشقاء في السنغال من خلال برامج بناء القدرات العديدة التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الوزير أكد حرص مصر على تعزيز التشاور السياسي مع السنغال في مختلف قضايا السلم والأمن بالقارة، إيماناً منها بالدور المهم الذي تضطلع به السنغال أفريقياً في هذا الصدد، مشيداً في هذا الإطار بدور الرئيس السنغالي في تسيير أعمال النيباد خلال رئاسته للجنة تسيير رؤساء دول وحكومات

وأكد وزير خارجية السنغال حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، خاصةً التجارية، كما أشار إلى الدور الهام الذي تقوم به مصر بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، منوهاً في هذا الإطار بأهمية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.