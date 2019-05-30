مسلسل البرنسيسة بيسة| الحلقة 24.."صدمة كاظم في ليلة الدخلة"

بدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل البرنسيسة بيسة، بطولة مي عزالدين، بعد انتهاء فرح "بيسة" و "كاظم"، أمير المصري، وبعد انتهاء الفرح وعودة "مرعي" و"سماح" إلى المنزل، تفاجئا بـ"سكسكة" تغلق باب الشقة بعد دخولهما، وتمسك بجنزير في يدها، لمنعهما من الخروج، إلا أنها في النهاية طردتهما من الشقة، ما جعلهما يتوجهان للمدرسة ويناما فيها.

وتعيش "بيسة" وزوجها "كاظم" مع "شويكار" في فيلتها، ومن هنا بدأت المشاكل من طرف "بيسة" بسبب تصرفاتها العجيبة مع العاملين في الفيلا، حيث أمرت "بيسة" العاملات بتنظيف الفيلا ومسحها بـ"الخيشة".

وتجسّد مي عزالدين، شخصيتين داخل أحداث المسلسل، الأولى فتاة شعبية، تعمل في مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، يعيش في إيطاليا.

مسلسل "البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساءً على قناة الحياة، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مي عزالدين، بوسي، أمير المصري، محمد أنور، سليمان عيد، إيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، حسام داغر، سامي مغاوري، ضياء الميرغني.