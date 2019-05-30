ارتبط شهر رمضان الكريم، بمسلسل "ألف ليلة وليلة" في الإذاعة المصرية وحتى اختراع التليفزيون وإنتاجه بشكل مصور، لعدة سنوات.

وقدمت تجارب عديدة من الفنانين والمؤلفين والمخرجين، لـ "ألف ليلة وليلة"، لكن تظل التجربة الأهم للفنانة الاستعراضية شيريهان والمخرج فهمي عبدالحميد، الأبرز لما تضمنته من استعراض وأغان داخل المسسلسل.

قدم مسلسل ألف ليلة وليلة "الثلاث بنات" في شهر رمضان عام 1987، وتميز باحتوائه على عدد كبير من الاستعراضات والأغان، وتضمن المسلسل بعض الرسوم المتحركة بشكل طريف وهو يسرد قصص ألف ليلة وليلة الشهيرة التي كانت ترويها شهرزاد ويستمع إليها الملك شهريار.

المسلسل من بطولة شيريهان، والتي جسدت شخصيات الثلاث أخوات، وشاركها البطولة كل من عماد رشاد، جمال إسماعيل، زوزو نبيل، محمد الدفراوي، أنور إسماعيل، والعديد من الفنانين، وكتب الأغاني الشاعر عبدالسلام أمين، وألحان الموسيقار محمد الموجي، والمسلسل من تأليف طاهر أبو فاشا، وللمخرج الكبير فهمي عبد الحميد.