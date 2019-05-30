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المخابرات المصرية تتسلم الإرهابي هشام عشماوي

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رئيس الأركان الأميركي: اكتشاف تهديدات إيرانية جديدة

رئيس الأركان الأميركي: اكتشاف تهديدات إيرانية جديدة

البرادعة بطلا لدوري مراكز شباب القرى لكرة القدم بالقليوبية 

البرادعة بطلا لدوري مراكز شباب القرى لكرة القدم بالقليوبية 

قصة الشيخ محمد فرغلي أول مبتهل ديني في الوادي الجديد

قصة الشيخ محمد فرغلي أول مبتهل ديني في الوادي الجديد

غلق طريق رأس غارب الشيخ فضل بسبب عاصفة ترابية بالبحر الأحمر

غلق طريق رأس غارب الشيخ فضل بسبب عاصفة ترابية بالبحر الأحمر

تجسيدا للوحدة الوطنية.. كنيسة مريم تفطر 500 صائم بعماروة الإسكندرية

تجسيدا للوحدة الوطنية.. كنيسة مريم تفطر 500 صائم بعماروة الإسكندرية

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر وتكريم 12من حفظة القرآن

محافظ القليوبية يشهد احتفالية ليلة القدر وتكريم 12من حفظة القرآن

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حازم منير يفضح أكاذيب "رايتس ووتش": لها أهداف سياسية

حازم منير يفضح أكاذيب "رايتس ووتش": لها أهداف سياسية

بأمر «السيسى».. «موكب ملكى» لنقل المومياوات لمتحف الحضارة

بأمر «السيسى».. «موكب ملكى» لنقل المومياوات لمتحف الحضارة

48 ساعة حوادث| إصابة 62 شخصا.. ومصرع 7 أبرزهم مدير أمن أسيوط

48 ساعة حوادث| إصابة 62 شخصا.. ومصرع 7 أبرزهم مدير أمن أسيوط

تعرّف على أسعار كعك العيد في 10 محلات حلويات

تعرّف على أسعار كعك العيد في 10 محلات حلويات

"الأرصاد": طقس الغد شديد الحرارة على القاهرة.. العظمى 39 درجة

"الأرصاد": طقس الغد شديد الحرارة على القاهرة.. العظمى 39 درجة

حفل إفطار لـ400 من الصم والبكم: «من غيرك مش هتكمل»

حفل إفطار لـ400 من الصم والبكم: «من غيرك مش هتكمل»

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