رئيس الأركان الأميركي: اكتشاف تهديدات إيرانية جديدة

قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، جوزيف دانفورد، إن الولايات المتحدة لمست جملة مختلفة من التهديدات الإيرانية المتزامنة التي بدت كحملة تمتد من اليمن إلى الخليج والعراق، وذلك ردا على سؤال عن جديد تهديدات النظام الإيراني.

وأضاف "دانفورد" أنه وبدءا من الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي، بدأت واشنطن تلمس نوعا مختلفا من الأنشطة الإيرانية، حيث لوحظ في الثالث من مايو جملة تهديدات متزامنة، تمتد من اليمن إلى الخليج إلى العراق.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن المعلومات الاستخباراتية التي توفرت قد أفادت بأن الإيرانيين كانوا يشككون بإرادة الولايات المتحدة وقدرتها على الاستجابة، وبناء على ذلك وتخفيفا لمخاطر سوء التقدير تم التوجيه بضرورة تحريك حاملة طائرات "إبراهام لينكولن" التي كانت متواجدة في البحر المتوسط إلى المنطقة.

وفيما يخص نشر قوات أميركية في الخليج، أوضح دانفورد أن القرار كان يهدف إلى إيصال رسالة للإيرانيين مفادها أنهم إن قاموا بهجوم ما سينسب لهم، وأن لدى الولايات المتحدة القدرة على الرد، وأنها مصممة على الرد، لأفتا إلى أن المختلف في هذه التهديدات هي أنها بدت كحملة متزامنة أكثر منها تهديدات، بحسب تقرير أعدته "سكاي نيوز".