قالت وزارة الكهرباء السعودية، عبر تغريدة لها على موقع "تويتر"، إنها قررت سداد 50% فقط من قيمة فاتورة المشتركين، فيما يسدد باقي المبلغ المستحق للشهر المقبل مع عدم فصل الخدمة الكهربائية.

وفي يوليو 2018، جددت الشركة السعودية للكهرباء دعوتها للمشتركين للاستفادة من خدمة "الفاتورة الثابتة"، والهادفة لتسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية لتسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهري، حتى يتمكن المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية، تحسبًا لأي ارتفاع في معدل استهلاكه من الكهرباء ببعض الأشهر، خصوصا بفصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.

وأكدت "السعودية للكهرباء" حينها أن خدمة "الفاتورة الثابتة" تُعد جزءا من جهودها المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات لمشتركيها، بخدمة تهدف تخصيص كل مشترك ميزانية ثابتة للفاتورة، بناء على متوسط كمية الاستهلاك خلال 12 شهرا لم تسبق عملية الاشتراك بالخدمة، في حين قام المشترك بتحصيل فواتير متساوية القيمة طوال العام، بحسب "العربية".