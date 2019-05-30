شنت مديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة على البؤر الإجرامية بنطاق المحافظة، أسفرت جهودها عن ضبط 28 متهمًا في قضايا الإتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

وتبيّن من الفحص أن المقبوض عليهم متهمين في قضايا تجارة وتعاطي وحيازة مواد مخدرة، كما تم ضبط أسلحة بيضاء وبندقيتين آليتين وبندقية خرطوش بحوزة المتهمين.

كما نظمت المديرية حملات مرورية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإزالة الإشغالات وتوفير سيولة الحركة المرورية، وتم تنفيذ هذه الحملات تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مدير الأمن العام.

وحررت الإدارة العامة للمرور في الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاته، مدير أمن الجيزة، واللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، و4 آلاف مخالفة مرورية في حملات بنطاق المحافظة.