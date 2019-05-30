أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص من مواليد 1965، ومقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بيعاً وشراءً، واتخاذه من محل لتجارة المواد الغذائية خاص به كائن بذات الدائرة مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي يعادل 3 ملايين جنيه مصري.

كما تمكن فرع الإدارة بغرب الدلتا عقب تقنين الإجراءات اللازمة من ضبط صاحب مكتب للتصدير من مواليد 1972، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ نقدية له عن طريق شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكي، نظير الحصول على منقولات وموبيليا، وقيامه عقب ذلك بإستلامها بذات العملة وتحويلها إلى العملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، والإستفادة من فارق سعر العملة لحسابه الشخصي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، و تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2016 حتى تاريخه طبقاً للفحص المستندي، ما يعادل 7 ملايين جنيه مصري.

وفي سياقٍ متصل وعقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت إدارة مكافحة النقد والتهريب من ضبط شخصين صاحب مركز اتصالات، ومرشد سياحي، مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال استخدام حساباتهم البنكية في تلقي الأموال الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي بالبيع أو الشراء بالمخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وذلك لإتمام عمليات استيراد منتجات من الخارج، وأن حجم تعاملاتهما خلال عام 2017 بلغ نحو 330 ألف دولار أمريكي و9 ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.