تزامنًا مع شهر رمضان وبعد صيام يوم شاق، يحرص البعض على الخروج والاستمتاع بالليالي الرمضانية في تجربة جديدة ومميزة بصحبة الأصدقاء أو العائلة.

وغالبًا ما تكون خروجات رمضان بعد الإفطار أو خلال الوقت المتبقي بعد صلاة التراويح حتى موعد السحور.

"الوطن" تقدم مجموعة من الفعاليات التي يمكنك الاختيار من بينها، وتتضمن ما يلي:

حفل بهججة بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 67 جنيها.

حفل مزاهر، في درب 1718، 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

حفل أبوزيد وأصحابه، في "رووم آرت سبيس"، 10 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.

عرض مسرحية الطوق والأسورة، على مسرح السلام، 9:30 مساءً، وأسعار التذاكر 20، 30 جنيها.

نانسي عجرم، في خيمة ليالي الميريلاند، 10 مساءً.

حفلة موسيقية لفرقة "ايجيبشن بروجكت"، في علبة ألوان، 9 مساءً، وسعر التذكرة 100 جنيه.