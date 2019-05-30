أصيبت سيدتان بكدمات وجروح قطعية وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي السريع أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابتين للمستشفى المركزي.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي السريع أمام قرية كفر مساعد بدائرة المركز.

أسفر الحادث عن إصابة زينب محمد 45 سنة، مقيمة في طنطا بمحافظة الغربية، بكدمات بالصدر والذراعين، وابتسام الأباصيري 38 سنة، مقيمة في طنطا، بكدمات في العمود الفقري.

جرى نقل المصابتين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، لاتخاذ العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.