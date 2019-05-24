أصيب 4 أشخاص باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم بين سيارتي نقل على الطريق الزراعي السريع أمام عزبة الطنيخي التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من من مركز شرطة دمنهور، بوقوع حادث تصادم بين سيارتي أمام عزبة الطنيخىي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بين سيارتي نقل ونصف نقل بذات الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة رامي السيد عوض 23 سنة، ومختار محمود فتحي 24 سنة، وقدري عبدالله زايد 26 سنة، ورمضان حلمي جاب الله 34 سنة ، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة.

وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.