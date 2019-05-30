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شوقي ينصف المشرفين الاجتماعيين بالموافقة على صرف كادر المعلم 

شوقي ينصف المشرفين الاجتماعيين بالموافقة على صرف كادر المعلم 

أشرف صبحي يحيل مدير مركز شباب كفر العرب بالقليوبية للتحقيق

أشرف صبحي يحيل مدير مركز شباب كفر العرب بالقليوبية للتحقيق

"مياه سوهاج" تقود حملات للتوعية بترشيد الاستهلاك

"مياه سوهاج" تقود حملات للتوعية بترشيد الاستهلاك

قتيل و3 مصابين في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

قتيل و3 مصابين في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

إندبندنت: الجيش الأمريكي يدرس تجنيد الأسماك "جواسيس"

إندبندنت: الجيش الأمريكي يدرس تجنيد الأسماك "جواسيس"

"زراعة أسيوط" تعلن الطوارئ لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد

"زراعة أسيوط" تعلن الطوارئ لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد

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ذكريات لا تنسى.. حمدى نوح: سجلت أغلى هدف فى مشوارى الكروى وأنا صائم

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سؤال: كيف يقضى العرب شهر رمضان؟.. الإجابة: على «فيس بوك»

سؤال: كيف يقضى العرب شهر رمضان؟.. الإجابة: على «فيس بوك»

هل أداء "الجمعة اليتيمة" في رمضان قضاء للصلوات الفائتة؟.. الإفتاء توضح

هل أداء "الجمعة اليتيمة" في رمضان قضاء للصلوات الفائتة؟.. الإفتاء توضح

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