أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 255 لسنة 2019 بتعيين الدكتور محمد عبد العظيم محمد عبد العظيم أستاذ هندسة الاتصالات والمعلومات، عميدا لكلية الهندسة بجامعة المنصورة لمدة 3 سنوات .

وقال عبد العظيم إن أولويات عمله بكلية الهندسة خلال الفترة القادمة سيتمثل في تحقيق التحول الرقمي بقطاع التعليم، وإنشاء برامج جديدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحويل البرامج الجديدة إلي برامج دولية، بجانب تطوير البنية التحتية للكلية.

وأضاف في تصريح صحفي، أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على استراتيجية عمل تتضمن تطوير الجوانب العملية لأعضاء هيئة التدريس والخريجين بالكلية، و تفعيل اتفاقيات التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس مع الجامعات العالمية، وتفعيل فرق العمل بالكلية للاستفادة من القامات العلمية المتميزة. وأكد أنه يهدف إلي تحقيق العدالة في توزيع الأعباء والعدالة في توزير المصادر طبقاً للمجهود وتوفير بيئة عمل يسودها الود والاحترام والشفافية، وإرساء مبدأ أن العميد عنصر من عناصر فريق العمل يساعد بدوره الجميع علي الإبداع والتفوق وعدم الأنفراد بأي قرار.

وحصل عبد العظيم على جائزة أحسن رسالة دكتوراه من جامعة المنصورة عامي 2007 و 2008، وتقلد العديد من المناصب الادارية منها : مدير البوابات الإلكترونية بمشروع ICTP بالمجلس الأعلى للجامعات عام 2006، كما تولى منصب مدير وحدة الخدمات وتقنية المعلومات بكلية الهندسة في جامعة المنصورة من 20/07/2007 إلي 29/11/2012 ، كما شغل رئيس فريق إعداد الخطة الإستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات بجامعة المنصورة من 31/05/2012، وعمل مستشارا لعميد كلية الهندسة لتكنولوجيا المعلومات من 20/06/2012 إلي 11/01/2014، ومستشارا لرئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات IT 29/11/2012 إلي 10/1/2014، ثم مديراً تنفيذياً لبرنامج هندسة الاتصالات والمعلومات من 19/4/2018 حتى تقلد منصب رئيس مجلس قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات من 1/8/2018 إلي 31/7/2019.