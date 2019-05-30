تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، أحد مزارع إنتاج الخضر والفاكهة "أورجانيك" بأحد فنادق شرم الشيخ الكبرى.

وشهد المحافظ، إنتاج مساحات من الخضر وأشجار البرتقال والليمون واليوسفي والباباي بالإضافة لمساحات الكنتالوب والبطيخ والفلفل الأخضر والصوب الزراعية.

كما تفقد إنتاج الخضر بنظام الزراعة على الماء باستخدام الأنابيب المحملة على أحواض سمكية لإنتاج الخضر والأسماك.

واستمع المحافظ، لشرح مختصر لتجربة الاستفادة من مخلفات الغذاء بالفنادق وتحويله إلى سماد عضوي يستخدم لتلك الزراعات.

وقدم مدير الفندق شرحا مختصرا لفوائد الإنتاج داخل الفندق واستخدام تلك المنتجات داخل مطابخ الفندق لضمان توفير الخضر والفاكهة وتحقيق اكتفاءا ذاتيا بالإضافة لكونها نظيفة وخالية من أي كيماويات "أورجانيك" وطازجة تلاقي استحسانا من السائحين داخل الفندق ويجرى الإنتاج بالتنسيق مع معهد بحوث الصحراء بجنوب سيناء.

وأشاد المحافظ، بالتجربة الرائدة، مطالبا بتعميمها داخل فنادق شرم الشيخ لاستكمال منظومة إنتاج الخضر والفاكهة بطور سيناء ومزارع جهاز التعمير لتوفير الخضر والفاكهة والأسماك وتحقيق اكتفاء ذاتي لأبناء جنوب سيناء ووافديها.