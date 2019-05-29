اجتمع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بممثلي جمعية تنمية وتطوير السوق القديم، واللجنة المشكلة لحصر تلفيات حريق محلات السوق التجاري القديم.

وأصدر المحافظ قرارًا بتولي اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ، ملف المساعدات الجاري تلقيها لتعويض المتضررين، يتضمن المساعدات المقدمة من الجانب الحكومي والجمعيات ورجال الأعمال.

وأكد المحافظ أنه جرى متابعة رجال الأعمال والوزارات والجهات الحكومية التي أبدت استعدادا لتقديم مساعدات للمتضررين، وقال ممثل جمعية السوق إن الجمعية نجحت في تجميع 230 ألف جنيه حتى الآن.

وأعلن محافظ جنوب سيناء توزيع المساعدات بعد شهر من وقوع الحريق مع استكمال تلقي المساعدات من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال.